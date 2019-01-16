Число погибших при нападении на гостиницу в Кении возросло до 14

Число погибших при нападении на гостинично-офисный комплекс в столице Кении — Найроби увеличилось до 14. Об этом сообщает Reuters.

Также отмечается, что в зданиях до сих пор слышны выстрелы — в МВД страны сообщили, что люди эвакуированы и правоохранительные органы завершают зачистку территории.

Как стало известно ранее, группа неизвестных людей напала на гостиничный комплекс Dusit D2 в Найроби. К отелю подъехал белый автомобиль, из которого вышла группа людей. Они забежали в здание, после чего послышались взрывы и стрельба.