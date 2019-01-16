Фёдор Емельяненко пока не принял решения о продолжении карьеры

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Фёдор Емельяненко пока не принял решения о продолжении карьеры

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко заявил, что пока не принял решения о продолжении карьеры после поединка против американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator.

— Посмотрим, сначала нужно провести поединок, — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Спортсмен отметил, что провёл хорошую тренировочную сессию, однако её результаты, по его словам, можно будет оценить только в самом поединке, который состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 27 января.

Ранее соперник Фёдора Емельяненко американец Райан Бейдер признался общественности, что является давним фанатом российского бойца.

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