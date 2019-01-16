Безвыходных ситуаций не бывает. Пилот самолёта залез в кабину через окно — видео

В международном аэропорту Лондона Хитроу заметили пилота, который, вероятно, забыл ключи от кабины и попытался попасть в самолёт через открытое окно, сообщает The Sun.

Видеоролик разместил в своём аккаунте в "Твиттере" некий пилот и добавил подпись: "Когда опаздываешь на работу и забываешь свои ключи..." — однако вскоре удалил видеозапись по неизвестным причинам.

Видеозапись на тот момент набрала уже более 10 000 просмотров и разлетелась по мировым СМИ, что обрекло горе-пилота на "популярность" в Интернете. При этом сообщается, что, вероятнее всего, самолёт был небольшого размера, поскольку большие коммерческие лайнеры вовсе не запираются на ключ.