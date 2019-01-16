На Украине озвучили средний размер пенсии

Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсии в стране и число пенсионеров. Так, на 1 января 2019 года выплаты составляют 2,64 тысячи гривен, или около 6,29 тысячи российских рублей.

При этом пенсионеров на Украине, по официальным данным, 11,47 миллиона человек.

Напомним, ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что за пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальные размеры пенсии и прожиточного минимума.

Эксперты подтвердили информацию об усугублении ситуации в стране, спрогнозировав крупный экономический обвал в конце 2019 года, последствиями которого может стать "бунт голодных кастрюль".