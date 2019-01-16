Похороны погибшего мэра Гданьска состоятся 19 января

Траурная церемония и похороны мэра Гданьска Павла Адамовича, скончавшегося после нападения, состоятся в ближайшую субботу, 19 января, сообщается на сайте администрации города.

Церемония отпевания градоначальника пройдёт в среду, 16 января, в церкви Девы Марии в 17:00 по местному времени, а также в четверг и пятницу. Кроме того, в 18:00 отпевание пройдёт в здании церкви адвентистов седьмого дня.

Ранее сообщалось, что во время благотворительного концерта было совершено нападение на мэра польского города Гданьск Павла Адамовича. С ножевыми ранениями он был доставлен в больницу, однако позже скончался, не приходя в сознание.