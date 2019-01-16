После ДТП с восемью погибшими под Воронежем возбуждено уголовное дело

После ДТП с восемью погибшими в Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.

По версии следствия, 15 января на 166-м километре автодороги Курск — Борисоглебск 45-летний водитель "лексуса" выехал на встречную полосу, где его авто столкнулось с автомобилями "Киа-Рио" и "Тойота — Лэнд Крузер". В результате все машины загорелись.

— Водитель автомобиля "Лексус" и его 59-летний пассажир, водитель автомобиля "Киа-Рио", а также водитель автомобиля "Тойота — Лэнд Крузер" и его пассажиры, мужчины 29, 27, 34 и 53 лет, погибли, — говорится в сообщении полиции.

Напомним, массовая авария произошла в Воронежской области 15 января примерно в 15:15. В результате погибло восемь человек.