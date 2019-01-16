Киев обрадовался сокращению пассажиропотока в Россию

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о снижении на 15% пассажиропотока из страны в Россию в 2018 году. Он посчитал это позитивной тенденцией.

— Тенденция продолжается, и мы видим, что по итогам 2018 года пассажиропоток в направлении России снова упал на 15%... Это объективная реальность. Я рад, что украинцы физически выбирают направление ЕС без указаний или искусственных мер, — сказал он в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, Украина развивает железнодорожное сообщение с ЕС, основные направления — Польша, Венгрия, Словакия.

Ранее Омелян заявлял, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией является неизбежным, оно будет или установлено решением правительства, "или по факту никто не будет ездить".