СМИ: Мадонна согласилась выступить на Евровидении-2019 в Израиле

Популярная американская певица Мадонна может выступить на Евровидении–2019 в Израиле в качестве приглашённой звезды, сообщает издание Ynet.

По информации журналистов, переговоры между представителями конкурса и певицей идут уже не первый месяц, стороны даже достигли некоторого успеха — Мадонна дала предварительное согласие на участие, однако пока не удалось договориться о гонораре звезды.

При этом даже приблизительная стоимость контракта не озвучивается. В этой связи стоит напомнить, что в 2015 году Мадонна была признана самой продаваемой (коммерчески успешной) женщиной-певицей в истории по версии Книги рекордов Гиннесса.

Как ранее писал Лайф, 64-й конкурс песни Евровидение-2019 пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сообщается, что в настоящий момент ещё идёт составление программы мероприятия и формируется список приглашённых звёзд. По некоторым данным, соведущей конкурса может стать израильская актриса Галь Гадот, известная по главной роли в фильме "Чудо-женщина".