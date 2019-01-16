Неизвестные с камнями напали на машину скорой помощи во Владивостоке

Неизвестные с камнями напали на машину скорой помощи, приехавшую на вызов во Владивостоке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городское УМВД РФ.

В полицию обратилась дежурный врач скорой помощи. Она рассказала, что на улице Гризодубовой неизвестные граждане закидали камнями машину врачей. На место прибыл наряд ДПС, но злоумышленников не нашли.

По данным портала VLnews24, на врачей напали мужчины, которые и вызвали скорую. Они вели себя агрессивно, поэтому медики решили закрыться и дождаться полицейских. Но злоумышленники начали кидать в машину камни, разбив лобовое стекло.