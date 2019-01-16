"У неё всё прекрасно". Галкин опроверг, что Пугачёвой стало плохо на съёмках

Супруг Аллы Пугачёвой Максим Галкин опроверг сообщения СМИ о том, что Примадонне стало плохо во время съёмок передачи. Он рассказал, что у певицы всё хорошо.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Алле Пугачёвой стало плохо на съёмках программы, которая была посвящена композитору Игорю Николаеву. У Примадонны якобы появились признаки аллергии из-за искусственного снега.

По словам Галкина, эти съёмки проходили ещё в ноябре, певица покинула "Останкино" раньше запланированного не из-за состояния здоровья.

— Какая аллергия? У неё всё прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают всю эту ерунду. Съёмка с Игорем Николаевым была 29 ноября. С тех пор Алла нигде не снималась. И аллергии у неё нет. Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было, а потому, что нужно было ехать, — рассказал артист Teleprogramma.pro.