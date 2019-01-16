Сначала — закаляться. Врачи предупредили об опасности купания в ледяной проруби

Крещенские купания в проруби едва ли пойдут на пользу неподготовленному человеку, даже наоборот — могут привести к неприятным последствиям для здоровья, сообщает РИА "Новости".

Так, по словам врача-терапевта Марины Анисимовой, спонтанное решение нырнуть в ледяную прорубь обычного человека может привести к переохлаждению. Повышается риск простудных заболеваний, что, в свою очередь, приводит к ослаблению иммунитета и уязвимости к вирусам и бактериям.

При этом она добавила, что особые риски могут подстерегать людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку резкие перепады температуры могут негативно отразиться на артериальном давлении и привести к его резкому понижению или повышению, увеличивая опасность инфаркта.

Также главный внештатный специалист по профилактической медицине Департамента здравоохранения Москвы Нана Погосова рекомендует желающим искупаться готовиться к погружению постепенно, оценивая влияние перепадов температуры на своё тело и уже на этом основании решая, идти к проруби на Крещение или нет.

Православные христиане празднуют Крещение Господне 19 января. В Москве к этой дате будет подготовлено более 60 площадок, а для выявления самовольных ледяных прорубей будут использованы дроны.