Ещё одна женщина заявила об участии в выборах президента США — 2020

Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд объявила о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году. Политик сделала официальное заявление.
TONIGHT: @SenGillibrand stops by @colbertlateshow to announce that she is forming an exploratory committee to run for President of the United States! #LSSC pic.twitter.com/vPUpF1gs8z— The Late Show (@colbertlateshow) 15 января 2019 г.
Ранее о выдвижении объявила член Палаты представителей США от штата Гавайи демократ Тулси Габбард. Габбард 37 лет, она служила в Ираке в рядах Вооружённых сил США. Конгрессвумен также посещала Сирию в 2017 году и рассказывала, что встречалась там с президентом Башаром Асадом.
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