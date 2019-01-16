Ещё одна женщина заявила об участии в выборах президента США — 2020

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Ещё одна женщина заявила об участии в выборах президента США — 2020

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Фото: © Twitter/Kirsten Gillibrand‏

Следующие выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Демократическая партия выберет своего кандидата на съезде 13–16 июля 2020 года, Республиканская — 24–27 августа.

Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд объявила о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году. Политик сделала официальное заявление.

Ранее о выдвижении объявила член Палаты представителей США от штата Гавайи демократ Тулси Габбард. Габбард 37 лет, она служила в Ираке в рядах Вооружённых сил США. Конгрессвумен также посещала Сирию в 2017 году и рассказывала, что встречалась там с президентом Башаром Асадом.

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