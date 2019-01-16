"Он просто веселился". Американцев обеспокоил пластырь на руке Трампа

Американские журналисты заметили пластырь на руке президента США Дональда Трампа и забеспокоились, что лидер давно не проходил профилактический медосмотр, сообщает Politico.

Пластырь на руке Трампа был и во время поездки в Техас в четверг, и во время визита в Новый Орлеан в понедельник.

Однако в Белом доме объяснили, что президент поранился, играя с сыном.

— Президент веселился со своим сыном Бэрроном и поранил руку, — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.