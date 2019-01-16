Финская журналистка возмутилась "одержимостью" россиян проветриванием

Московский корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter и финского издания Hufvudstadsbladet Анна-Лена Лаурен упрекнула своих российских коллег в "одержимости проветриванием" и расточительном использовании теплоэнергии.

— Снаружи минусовая температура, коллеги открывают окно, чтобы все сидели и дрожали от холода. Откуда эта русская одержимость? Где бы они ни находились, независимо от погоды, им всегда надо проветрить, — написала она в "Твиттере".

При этом женщина отмечает, что больше всего в этой ситуации её возмущают затраты на электроэнергию, которая идёт на отопление. Она словно повторяет слова своего коллеги-земляка, финского журналиста Юсси Конттинена, который ранее раскритиковал россиян за слишком большие траты электричества на обогрев жилья и игнорирование проблемы глобального потепления.