СМИ: Автопарк Медведева пополнят автомобилями проекта "Кортеж"

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СМИ: Автопарк Медведева пополнят автомобилями проекта "Кортеж"

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев у лимузина Aurus проекта "Кортеж". Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Автопарк премьер-министра России Дмитрия Медведева в ближайшем будущем пополнят автомобили проекта "Кортеж", сообщает РИА "Новости".

— Пока есть только лимузин. В ближайшем будущем в автопарке появятся другие машины Aurus, среди которых минивэны, — рассказал агентству источник.

Напомним, накануне Медведев прибыл на Aurus к зданию РАНХиГС, где проходит 10-й Гайдаровский форум. Председатель правительства начал использовать этот автомобиль в новом году, и он станет основным для поездок главы кабмина.

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