Губернатор Хабаровского края прилетел к месту обвала сопки

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прибыл на место схода оползня в Верхнебуреинском районе. Его сопровождают начальник регионального ГУ МЧС России Олег Волынкин и директор филиала Бурейской ГЭС Александр Гаркин, сообщает ТАСС.

Рабочая группа во главе с губернатором проведёт на месте оперативное совещание, а затем отправится на встречу с жителями села Чекунда, которое расположено рядом с местом ЧП.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Хабаровском крае обрушилась сопка. Учёные назвали оползень крупнейшим за последние годы.