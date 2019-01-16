Губернатор Хабаровского края прилетел к месту обвала сопки

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Губернатор Хабаровского края прилетел к месту обвала сопки

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Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прибыл на место схода оползня в Верхнебуреинском районе. Его сопровождают начальник регионального ГУ МЧС России Олег Волынкин и директор филиала Бурейской ГЭС Александр Гаркин, сообщает ТАСС.

Рабочая группа во главе с губернатором проведёт на месте оперативное совещание, а затем отправится на встречу с жителями села Чекунда, которое расположено рядом с местом ЧП.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Хабаровском крае обрушилась сопка. Учёные назвали оползень крупнейшим за последние годы.

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