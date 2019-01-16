Названо имя ведущей церемонии вручения премии "Грэмми"

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Названо имя ведущей церемонии вручения премии "Грэмми"

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Фото © Instagram/aliciakeys

Популярная американская R'n'B-певица Алиша Киз официально стала ведущей 61-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми", об этом она сообщила в "Инстаграме".

По этому поводу артистка провела также небольшой прямой эфир для своих подписчиков, в котором призналась, что очень волнуется перед предстоящим событием, хотя и бывала на сцене много раз.

Как отмечают журналисты The New York Times, 37-летняя Киз 15 раз становилась обладательницей премии "Грэмми", однако честь стать ведущей мероприятия была оказана ей не за большие заслуги перед музыкальной индустрией. Как утверждает издание, причина — в гендерном скандале, ведь последние семь лет ведущими были мужчины — дважды актёр Джеймс Корден и пять раз подряд рэпер LL Cool J.

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