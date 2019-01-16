Названо имя ведущей церемонии вручения премии "Грэмми"

Популярная американская R'n'B-певица Алиша Киз официально стала ведущей 61-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми", об этом она сообщила в "Инстаграме".

Watch the moment Alicia Keys finds out she’s going to host the 2019 Grammy Awards — and her epic reaction https://t.co/nuV0Ik6ivo pic.twitter.com/F8Eseb95rA — CBS News (@CBSNews) 15 января 2019 г.

По этому поводу артистка провела также небольшой прямой эфир для своих подписчиков, в котором призналась, что очень волнуется перед предстоящим событием, хотя и бывала на сцене много раз.

Как отмечают журналисты The New York Times, 37-летняя Киз 15 раз становилась обладательницей премии "Грэмми", однако честь стать ведущей мероприятия была оказана ей не за большие заслуги перед музыкальной индустрией. Как утверждает издание, причина — в гендерном скандале, ведь последние семь лет ведущими были мужчины — дважды актёр Джеймс Корден и пять раз подряд рэпер LL Cool J.