Песков рассказал о главном приоритете Путина

Снижение уровня бедности в России является для президента Владимира Путина приоритетом в работе. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Да, у нас недостаточные темпы роста, по-прежнему слишком много людей живут за гранью бедности, и это является абсолютно неприемлемым. Для президента решение этой проблемы сейчас — главный приоритет, — отметил он.

При этом, по словам Пескова, в стране обеспечена и финансовая, и макроэкономическая стабильность, благодаря которой Россия сможет совершить рывок "в сознании, в технологиях, в производительности труда".

Он также добавил, что от 2019 года ждёт сохранения макроэкономической стабильности.