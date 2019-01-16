В Кремле рассказали, как Путин поддерживает физическую форму

Президент России Владимир Путин даже при плотном графике не забывает поддерживать физическую форму: глава государства проплывает по километру каждый день. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Он плавает. Километр каждый день. Бывают перерывы — если он в поездках, тогда, конечно, не получается. Помимо этого есть ещё увлечение хоккеем, другими видами спорта, например борьбой, — отметил Песков.

Ранее он также сообщал, что президент тратит на спорт порядка полутора часов своего времени почти каждый день.