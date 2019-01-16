Песков: Семейное положение на работу Путина не влияет

Семейное положение президента РФ Владимира Путина никак не влияет на выполнение им своей работы. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться. Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет, — отметил Песков.

Напомним, ранее в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос Лайфа о свадьбе. По словам лидера страны, он как порядочный человек должен будет это когда-нибудь сделать.