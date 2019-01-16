"Настоящий трудоголик". Песков рассказал о рабочем дне Путина

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"Настоящий трудоголик". Песков рассказал о рабочем дне Путина

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент России — настоящий трудоголик, разгар рабочего дня у него приходится на 10–11 часов вечера. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, у Путина своё понимание времени, у него нет выходных.

— Управление страной — это как доменная печь, которую нельзя затушить. Это процесс, который идёт постоянно и не зависит от времени суток. 10–11 вечера в Кремле — это разгар рабочего дня, — отметил Песков.

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