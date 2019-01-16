"Так, что кровь стынет". Песков рассказал, как ругается Путин

По словам представителя Кремля, российский лидер может выразить своё негативное отношение "как любой нормальный мужик".

Президент РФ Владимир Путин может раскритиковать кого-либо или что-либо таким образом, что кровь стынет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью газете АиФ .

— Как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить своё негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причём так, что кровь стынет, — признался представитель Кремля на вопрос, ругается ли российский лидер.

На крайнем заседании президентского Совета по культуре между участниками развернулась дискуссия о допустимости ненормативной лексики в общественной сфере. Владимир Путин в шутку предложил использовать эту лексику прямо во время данного совещания.

Также Дмитрий Песков рассказал, что не знает, был ли у президента преподаватель по ораторскому искусству. По его словам, всё основывается на опыте главы государства — он часто выступает, проводит много переговоров. Кроме того, по словам Пескова, Путин является человеком, который не перестаёт учиться.