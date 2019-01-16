Песков рассказал, кто может напрямую позвонить Путину

Министры и руководители администрации могут напрямую позвонить президенту РФ Владимиру Путину по системе правительственной связи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

— Они могут напрямую выйти на президента, когда он находится на рабочем месте. Если кто-то хочет связаться с ним в другое время, то просьба докладывается через помощников и адъютантов, — отметил Песков.

При этом он добавил, что в Кремле есть сотрудники, которые общаются с президентом чаще него.

— Когда речь идёт о публичной части его работы, то я так или иначе присутствую где-то рядом. Но значительная часть работы президента проходит непублично. В это время с ним взаимодействует множество других людей, — отметил пресс-секретарь главы государства.

В интервью Песков также рассказал, что президент России — настоящий трудоголик, разгар рабочего дня у него приходится на 10–11 часов вечера.