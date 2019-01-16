Песков заявил о важности интересов жителей Курил в вопросах мирного договора

По его словам, Путин и Абэ стремятся прийти к решению, которое бы устроило граждан двух стран и помогло "разрубить гордиев узел".

Интересы россиян — жителей Курильских островов не должны пострадать в результате заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Заключить его нужно, — подчеркнул он в интервью АиФ. — Не может и речи идти о том, чтобы был нанесён какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил.

Вместе с этим Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ ранее пришли к договорённости "искать такую формулировку, которая устроит народы двух стран" в данном вопросе и поможет "разрубить гордиев узел".