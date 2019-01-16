"Ненависть льётся через край". Песков выступил против травли чиновников в России

Представитель Кремля заступился за госслужащих, которые многое делают для страны, но из-за неумения выражать свои мысли делают неосмотрительные заявления и попадают в скандалы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иногда стыдится признаваться, что он чиновник, однако он никогда не одобрял общественной травли в отношении госслужащих. Об этом он рассказал в интервью газете "Аргументы и факты".

— Мне это безумно не нравится. Если есть чиновники, которым наплевать на людей, нужно их критиковать? Нужно. Но под каток общественной критики попадают все: и хорошие, и плохие, — сказал Песков. — Всех под одну гребёнку: дескать, все чиновники — воры, подонки и так далее. Это не травля разве?

Комментируя скандальные заявления ряда чиновников, пресс-секретарь президента отметил, что иногда люди многое делают для страны, однако совершенно не умеют выражать свои мысли. При этом, по словам Пескова, в народе толерантность к таким инцидентам полностью отсутствует, "ненависть льётся через край".

Представитель Кремля подчеркнул, что многие госслужащие не имеют отношения к коррупции и работают самоотверженно. Он добавил, что российские граждане правы в своей нетерпимости к чрезмерной роскоши.