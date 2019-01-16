Песков: Путин не любит, когда его именем называют объекты

Президенту РФ не нравится, когда его именем называют различные объекты. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что в Грозном есть проспект имени Путина и планируется строительство Дворца дзюдо в честь президента.

— Путину это не нравится, он сам об этом не раз говорил. Но такая ситуация, как в Чечне, всё же нетипична. Во-первых, там свои традиции и обычаи. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился, — отметил Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

Также Песков рассказал о главном приоритете в работе президента РФ.