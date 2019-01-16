Неизвестный протаранил толпу людей в центре Токио

Неизвестный протаранил толпу людей, стоявших на тротуаре, в центре японской столицы. Как сообщило агентство Kyodo, за рулём легковушки находился 79-летний мужчина.
【動画ニュース】16日午後１時半ごろ、東京・渋谷区千駄ヶ谷の歩道に車が乗り上げ、東京消防庁によりますと、７人がけがをしているということです。https://t.co/HKlOcLfnLq#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/roZI3csEV4— NHKニュース (@nhk_news) 16 января 2019 г.
ЧП случилось в районе железнодорожной станции Синдзюку, в результате инцидента пострадало по крайней мере семь человек. Состояние нескольких раненых оценивается врачами как тяжёлое. Скрываться с места ДТП виновник не стал, с ним работает полиция.
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