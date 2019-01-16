Неизвестный протаранил толпу людей в центре Токио

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Неизвестный протаранил толпу людей в центре Токио

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Неизвестный протаранил толпу людей, стоявших на тротуаре, в центре японской столицы. Как сообщило агентство Kyodo, за рулём легковушки находился 79-летний мужчина.

ЧП случилось в районе железнодорожной станции Синдзюку, в результате инцидента пострадало по крайней мере семь человек. Состояние нескольких раненых оценивается врачами как тяжёлое. Скрываться с места ДТП виновник не стал, с ним работает полиция.

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