Песков затруднился ответить, кем видит себя после поста пресс-секретаря Путина

Представитель Кремля отметил, что вряд ли смог бы стать журналистом, так как для этого нужен особый талант.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который занимает этот пост уже 10 лет, затруднился ответить, есть ли после этой должности жизнь. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

— Есть ли жизнь после этой должности, мне пока сложно себе представить. Кажется, что её нет, хотя наверняка она есть. И она может быть прекрасна, — сказал Песков.

Журналист издания напомнил, что у них в редакции работает бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Вячеслав Костиков, и поинтересовался у Пескова, пошёл ли бы он работать к ним.

— Я не журналист по образованию и вряд ли им когда-то стану, всё-таки для этого нужен особый талант, которого у меня, скорее всего, нет, — отметил представитель Кремля.

При этом он добавил, что счастлив работать с Владимиром Путиным все эти годы.