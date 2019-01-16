Песков объяснил, почему Путин не может выйти без охраны

Президент РФ Владимир Путин не может просто остаться без охраны и куда-либо отправиться, просто надев солнцезащитные очки. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "АиФ".

— Нет, думаю, в наше время такое невозможно, — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что российский лидер может выразить своё негативное отношение "как любой нормальный мужик" — так раскритиковать, "что кровь стынет".