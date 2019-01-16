"Макдоналдс" лишился монополии на Big Mac

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"Макдоналдс" лишился монополии на Big Mac

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Фото: © Flickr/ rob_rob2001

Отмечается, что теперь использовать название фирменного бургера сети смогут все желающие.

Корпорация "Макдоналдс" потеряла эксклюзивное право на товарный знак Big Mac в Евросоюзе после долгой судебной тяжбы. Бюро интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) вынесло решение в пользу сети быстрого питания Supermac's из Ирландии.

Гигант фастфуда с 2017 года пытался через суд ограничить Supermac's на территории Евросоюза. Представители "Макдоналдс" мотивировали свои требования тем, что потребители будут путать название Super Mac и фирменного бургера Big Mac. Однако в EUIPO не нашли доказательств правоты корпорации. Как отмечает Reuters, теперь использовать название Big Mac смогут все компании, в том числе и "Макдоналдс".

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания намерена обжаловать решение европейского регулятора.

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