"Макдоналдс" лишился монополии на Big Mac

Корпорация "Макдоналдс" потеряла эксклюзивное право на товарный знак Big Mac в Евросоюзе после долгой судебной тяжбы. Бюро интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) вынесло решение в пользу сети быстрого питания Supermac's из Ирландии.
Гигант фастфуда с 2017 года пытался через суд ограничить Supermac's на территории Евросоюза. Представители "Макдоналдс" мотивировали свои требования тем, что потребители будут путать название Super Mac и фирменного бургера Big Mac. Однако в EUIPO не нашли доказательств правоты корпорации. Как Reuters, теперь использовать название Big Mac смогут все компании, в том числе и "Макдоналдс".
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания намерена обжаловать решение европейского регулятора.
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