Синоптики пообещали москвичам небольшой снег и до –6°С в среду

Небольшой снег и до минус шести градусов ожидается в Москве сегодня, 16 января, погода будет облачной с прояснениями. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В области же ожидается до минус девяти градусов мороза.

Ветер юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее в беседе с Лайфом научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что после похолодания в конце недели снова потеплеет, а крещенских морозов на Крещение не будет.