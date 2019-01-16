Опознаны все погибшие при взрыве газа в Шахтах

Все пять человек, которые погибли при взрыве газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области, опознаны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Пятеро погибших — один мужчина, четыре женщины — опознаны, — пояснили в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что трое погибших — члены одной семьи. Речь идёт о супругах 1972 года рождения и их 23-летней дочери. Также жертвами стали преподаватель местного колледжа и мать спасённой двухлетней девочки. Малышку вместе с отцом госпитализировали.

Взрыв газа и обрушение перекрытий между двумя верхними этажами девятиэтажки в Шахтах произошли рано утром 14 января. Семерых человек удалось спасти из-под завалов. 16 января объявлено в городе днём траура по погибшим. Жертвами стали пять человек, сегодня под обломками нашли тело 23-летней девушки.