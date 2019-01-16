Обвинила в жажде наживы. Rihanna подала в суд на своего отца

Исполнительница не раз просила своего отца не вести бизнес от её имени, однако все просьбы были проигнорированы.

Американская певица Rihanna (Робин Рианна Фенти) подала на своего отца в суд за то, что он использует название бренда Fenty, который ассоциируется с ней. Об этом пишет издание Variety.

В своём иске исполнительница отметила, что её отец Рональд Фенти создал компанию для поиска талантов Fenty Entertainment и хочет использовать имя своей дочери для прибыли. Рианна отмечает, что не раз просила отца не вести бизнес от её имени, но просьбы были проигнорированы.

По данным издания, Fenty Entertainment недавно заявило о связи с певицей, чтобы привлечь инвестиции.

Своим иском певица намерена наложить запрет на использование её отцом торговой марки или какого-либо ещё способа незаконно представлять дочь.