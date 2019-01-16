Работа робота. Названы профессии, находящиеся под угрозой исчезновения

Ранее в Англии начался масштабный эксперимент по замещению большинства людей-врачей андроидами.

Роботы могут привести к исчезновению двух одних из самых распространённых профессий — водителя и продавца. Этот прогноз в эфире телеканала "Культура" сделал глава представительства Singularity University (Университет сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов.

— Под возможное вытеснение роботами попадают большей частью профессии, связанные со средним уровнем квалификации, при этом достаточно узкой специализации, — объяснил Кузнецов.

Он заметил, что сейчас продавцы и водители являются одними из самых быстро роботизируемых профессий в мире. По оценке Кузнецова, эта работа в ближайшие 5–10 лет может полностью перейти от людей к роботам.

Ранее сообщалось, что Национальная служба здравоохранения Англии начинает масштабный эксперимент по внедрению робототехники в медицину. В его рамках планируется заместить большую часть людей-врачей андроидами.