Путин поздравил актёра Василия Ланового с юбилеем

Глава государства особо отметил ответственную гражданскую позицию актёра, а также его внимание, которое он уделяет сбережению памяти о героях Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием актёра Государственного академического театра имени Вахтангова Василия Ланового. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Ваш юбилей — большое событие для любителей театра и кинематографа, для почитателей Вашего щедрого, самобытного дарования! — отметил в поздравлении глава государства.

По словам Путина, яркие и незабываемые роли, которые создал Лановой за годы творческого поиска, стали подлинным эталоном актёрского мастерства, а также примером преданного служения искусству.

Особенно российский лидер отметил ответственную гражданскую позицию актёра, а также его внимание, которое он уделяет сбережению памяти о героях Великой Отечественной войны.

Президент также пожелал Лановому здоровья, успехов и исполнения намеченных планов.