Путин поздравил актёра Василия Ланового с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием актёра Государственного академического театра имени Вахтангова Василия Ланового. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
— Ваш юбилей — большое событие для любителей театра и кинематографа, для почитателей Вашего щедрого, самобытного дарования! — отметил в поздравлении глава государства.
По словам Путина, яркие и незабываемые роли, которые создал Лановой за годы творческого поиска, стали подлинным эталоном актёрского мастерства, а также примером преданного служения искусству.
Особенно российский лидер отметил ответственную гражданскую позицию актёра, а также его внимание, которое он уделяет сбережению памяти о героях Великой Отечественной войны.
Президент также пожелал Лановому здоровья, успехов и исполнения намеченных планов.
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