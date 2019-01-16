Стало известно, когда Лесли и Рыбку могут депортировать из Таиланда

Накануне суд Паттайи приговорил всех восьмерых фигурантов дела о нелегальных секс-тренингах к условным срокам.

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и россиянин Александр Кириллов (Алекс Лесли) переведены из Паттайи в Бангкок для дальнейшей депортации. Об этом рассказал заведующий консульским отделом Посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.

Вместе с Лесли и Рыбкой в страны своего гражданства будут выдворены ещё шесть россиян и белорусов — фигурантов громкого дела о нелегальной организации секс-тренингов в королевстве. Накануне суд Паттайи приговорил всех восьмерых к условным срокам и открыл путь для их депортации.

— По оценкам представителей иммиграционной полиции, депортация россиян и белорусов может состояться в конце этой недели, но не раньше пятницы, — цитирует РИА "Новости" Пронина.

По его словам, иммиграционная полиция приступила к традиционной проверке по дактилоскопическому учёту и другим полицейским экспертизам в отношении поступивших в центр временного содержания в Бангкоке. После её завершения родным и друзьям депортируемых разрешат купить для них авиабилеты — и иностранцы будут депортированы.