В Нью-Йорке мужчина с молотком убил шеф-повара и ранил двух работников ресторана

В результате нападения вооружённого молотком мужчины на ресторан в районе Бруклин в Нью-Йорке погиб один человек и ранены ещё двое. Об этом сообщает телеканал NBC.
(Manhattan Beach, Brooklyn) Manhattan Beach Hammer Attack — Multiple people may have been assaulted by a man wielding a hammer on Falmouth St & Hampton Ave. Updates here: https://t.co/gNLRoHaaGA pic.twitter.com/mqKT7DlWkZ— Citizen NYC (@CitizenApp_NYC) 15 января 2019 г.
Man injuries 3 people with hammer in Brooklyn eatery: NYPD https://t.co/9DpDhYMr2T pic.twitter.com/BALPViE4n8— EagleStar.NET (@EagleStarNET) 16 января 2019 г.
Жертвой стал 34-летний шеф-повар заведения, пострадавшие — 60-летний владелец и 50-летний сотрудник ресторана. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое. Отмечается, что после произошедшего злоумышленник попытался скрыться, но был задержан в нескольких кварталах от места ЧП. Мотив нападения выясняется.
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