В Нью-Йорке мужчина с молотком убил шеф-повара и ранил двух работников ресторана

Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан в нескольких кварталах от места ЧП.

В результате нападения вооружённого молотком мужчины на ресторан в районе Бруклин в Нью-Йорке погиб один человек и ранены ещё двое. Об этом сообщает телеканал NBC.

(Manhattan Beach, Brooklyn) Manhattan Beach Hammer Attack — Multiple people may have been assaulted by a man wielding a hammer on Falmouth St & Hampton Ave. Updates here: https://t.co/gNLRoHaaGA pic.twitter.com/mqKT7DlWkZ — Citizen NYC (@CitizenApp_NYC) 15 января 2019 г.

Жертвой стал 34-летний шеф-повар заведения, пострадавшие — 60-летний владелец и 50-летний сотрудник ресторана. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое. Отмечается, что после произошедшего злоумышленник попытался скрыться, но был задержан в нескольких кварталах от места ЧП. Мотив нападения выясняется.