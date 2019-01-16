В Нью-Йорке мужчина с молотком убил шеф-повара и ранил двух работников ресторана

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В Нью-Йорке мужчина с молотком убил шеф-повара и ранил двух работников ресторана

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Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан в нескольких кварталах от места ЧП.

В результате нападения вооружённого молотком мужчины на ресторан в районе Бруклин в Нью-Йорке погиб один человек и ранены ещё двое. Об этом сообщает телеканал NBC.

Жертвой стал 34-летний шеф-повар заведения, пострадавшие — 60-летний владелец и 50-летний сотрудник ресторана. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое. Отмечается, что после произошедшего злоумышленник попытался скрыться, но был задержан в нескольких кварталах от места ЧП. Мотив нападения выясняется.

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