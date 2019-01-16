Нашли фальсификат. Роспотребнадзор отчитался о проверке молока и сыра в регионах

Эксперты проводили закупки всех видов твёрдого сыра стоимостью до 500 рублей за килограмм и молока жирностью до 3,2%.

Специалисты Роспотребнадзора и Национального союза производителей молока подвели итоги совместной контрольной закупки молока и сыра в пяти российских субъектах: Воронежской области, Краснодарском крае, Брянске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Итоги показали, что только 7−8 процентов молока и твёрдого сыра содержат растительные жиры.

— Результаты контрольной закупки не выявили серьёзных нарушений в исследуемой продукции в четырёх из пяти субъектах России, — говорится на сайте ведомства. — Показатели доли фальсифицированной продукции на полках магазинов соответствуют общероссийским данным — 7−8%.

Эксперты проводили закупку всех представленных на полке видов твёрдого сыра, ценовая категория которого составляет до 500 рублей за килограмм, а также молока жирностью до 3,2%.

В магазинах Воронежской области 5,7% проб молочной продукции из 87 отобранных не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза, а в Краснодаре из 58 проб молока и продукции в 6,8% был обнаружен растительный жир.

Что касается Санкт-Петербурга, то тут всего лишь 4%, изучено 49 проб молока и продукции, а в Брянске исследовано 26 образцов сыра и молока питьевого, два образца молока (7,6%) не соответствовали нормам.

В Хабаровске отобрано 19 образцов молока и 46 образцов сыра. Согласно результатам исследования, всё молоко соответствует требованиям, а вот в одной из проб сыра было обнаружено превышение допустимой нормы фитостеринов (более 2%), что свидетельствует об использовании растительных жиров при производстве.