Заминировали ворота. В ЛНР заявили о планах ВСУ подорвать шлюзы водохранилища

Подготовку украинских силовиков к диверсии обнаружили представители СММ ОБСЕ, сообщил Марочко.

В ЛНР заявили, что украинские силовики собирались подорвать шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе. Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко пояснил, что были заминированы металлические ворота шлюзов. По его словам, подготовку к диверсии обнаружили представители СММ ОБСЕ.

— В докладе говорится о двух квадратных деревянных коробках тёмно-зелёного цвета с присоединёнными проводами, прикреплённых к металлическим воротам шлюза на северной стороне Мироновского водохранилища, — пояснил Марочко.

Он добавил, что военнослужащие ВСУ подтвердили факт минирования шлюзов. Марочко также обратился к правозащитникам и мировой общественности с заявлением, что подрыв шлюзов водохранилища привёл бы к наводнению и большому количеству жертв среди населения, а также экологической и гуманитарной катастрофе в ЛНР.