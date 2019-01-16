Языки пламени и грохот. В Нью-Йорке взорвали старый мост через Гудзон — видео

На кадрах видно, что металлическое сооружение рухнуло в реку под пристальными взглядами толпы.

В Нью-Йорке взорвали старый мост Tappan Zee через реку Гудзон, который был построен ещё в 1955 году. За зрелищем, подобным кадрам голливудского блокбастера, наблюдали сотни местных жителей.

Конструкция рухнула в воду с грохотом и пламенем около 11:00 утра, её намерены поднять позже со дна реки и переработать. Береговая охрана не подпускала зрителей фееричного шоу к месту взрыва ближе чем на 750 метров. Движение по соседнему новому мосту было перекрыто примерно на 45 минут.

Взрывом уничтожили восточную часть Tappan Zee, западную ждёт такая же участь в следующем году. Мост прослужил на 11 лет дольше установленных 50 лет. Он был в эксплуатации 61 год и девять месяцев.