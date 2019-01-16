Суд Кипра арестовал активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа на $46 млн

20 декабря 2018 года ВТБ подал иск о долге по кредиту в окружной суд кипрского города Лимасола.

Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа на сумму почти в 46 млн долларов. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как отмечается, 20 декабря 2018 года ВТБ подал иск в окружной суд города Лимасола на Кипре. Одним из фигурантов дела является Фирташ. Речь идёт об иске, связанном с кредитами, которые были взяты в конце апреля 2015 года в банках "Юкрейниан кемикал продактс" и "Титановые инвестиции".

— Иск к господину Фирташу, а также "ряду связанных с ним лиц и компаний" о взыскании убытков, вызванных "мошенническими действиями ответчиков", подразумевал арест движимого и недвижимого имущества на $45,7 миллиона, — говорится в сообщении.

Представители ВТБ подтвердили информацию об аресте активов Фирташа. По предварительным данным, фактический банкрот "Титановые инвестиции" успешно проводит возврат миллионных займов компаниям, которые имеют отношение к структурам господина Фирташа.

Как ранее писал Лайф, в 2017 году на Украине завели дело о банкротстве газовой компании Фирташа.