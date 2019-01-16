Вучич заявил, что всегда советуется с Путиным

По словам президента Сербии, российский лидер очень уважает, когда ему говорят правду.

Сербский лидер Александр Вучич всегда советуется с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал ТАСС в преддверии визита российского коллеги в Белград 17 января.

— Я всегда консультируюсь и советуюсь с президентом Путиным, я спрашиваю у него совета, я требую у него совета, я прошу его совета, — отметил он.

Вучич добавил, что всегда знакомит российского коллегу с тем, что происходит, и "я не лгу, я говорю правду, невзирая на то, что ему не всегда всё нравится". Он считает, что это одна из вещей, которую президент России очень уважает.

— И я это уважаю, поскольку он лидер великой страны, а я лидер маленькой страны. Он выказывает уважение в отношении такой страны, и я ему за это бесконечно благодарен, — продолжил сербский президент.

Глава Сербии также напомнил, как он подвергся нападкам после того, как страна направила гуманитарную помощь в Сирию. Туда были отправлены крупы, масло и сахар. Вучич вспоминает, что после этого он встретился с Путиным и при журналистах сказал, что Белград готов послать помощь ещё, но президент России ответил ему: "Александр, не делай этого, это лишь создаёт тебе дополнительные проблемы".