Нет оснований возвращаться. Совфед принял заявление по поводу ПАСЕ

В документе говорится, что ограничение полномочий делегации России в ПАСЕ — это уход от принципов демократии.

Совет Федерации не видит оснований для возобновления работы в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом говорится в заявлении, принятом верхней палатой российского парламента.

— В этой ситуации члены Совета Федерации Федерального собрания РФ не видят оснований для направления соответствующей заявки на подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ на очередную сессию 2019 года, — говорится в документе, принятом сенаторами.

В то же время отмечается, что российская сторона готова продолжать конструктивный диалог как с ПАСЕ, так и отдельно с национальными парламентами стран-участниц Ассамблеи в интересах восстановления позиции Совета Европы как организации, "изначально учреждённой на принципах полного равенства её членов и уважения общеевропейских демократических ценностей".

В заявлении говорится, что ограничение полномочий делегации России в ПАСЕ — это уход от принципов демократии и принципа суверенного равенства государств. Такие решения ассамблеи названы дискриминационными.

Напомним, парламентарии из РФ в апреле 2014 года были лишены права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации из РФ, однако тогда антироссийские санкции только ужесточались.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также отмечала, что Россия вернётся в ПАСЕ, только если там создадут равные возможности для всех участников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допускал выход России из Совета Европы.