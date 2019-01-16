Мутный бульон, бесформенные куски. "Росконтроль" изучил сайру с прилавков

За существенные замечания образцы двух из пяти проверенных брендов не рекомендованы к покупке.

Эксперты "Росконтроля" проверили консервированную сайру и выяснили, продукцию каких торговых марок можно рекомендовать к покупке потребителям. На экспертизу были отправлены консервы марок "Дальморепродукт", "Доброфлот", "5 морей", "Вкусные консервы" и "Преображение".

Согласно исследованиям, все протестированные консервы оказались безопасны для здоровья. В целом в них невелико содержание токсичных элементов, однако в банках торговой марки "Дальморепродукт" почти на пределе допустимого значения находится кадмий.

— Главная опасность консервированных продуктов — ботулизм, тяжёлое токсикоинфекционное заболевание, вызываемое ботулотоксином. Ботулотоксин не меняет вкусовых свойств продукта и его внешний вид, однако, если банка вздулась или имеет пузырьки в жидкости, употреблять в пищу такой продукт нельзя, — пояснила специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина.

Все протестированные образцы оказались безопасны по проверенным показателям, однако консервы двух торговых марок попали в список товаров с замечаниями из-за существенных проблем к органолептическим показателям. Во "Вкусных консервах" был обнаружен тёмный и мутный бульон, а бесформенные куски рыбы были беспорядочно уложены в банку. Консервы этой марки обладают горьким привкусом, как и рыба в банках марки "Преображение".

По результатам проведённых экспертиз к покупке была рекомендована консервированная сайра марок "Доброфлот", "Дальморепродукт" и "5 морей". Больше всего рыбы — по 83% — было найдено в консервах первых двух марок. К производителям этих трёх образцов всё равно есть замечания: бульон в консервах мутный, что не соответствует требованиям.

Ранее консервированную сайру проверяло "Роскачество". Было выяснено, что на знак качества смогут претендовать четыре торговые марки: "Капитан вкусов", "Курильский берег", "Доброфлот" и "Ультрамарин".