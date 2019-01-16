Угроза с воздуха. В МЧС рассказали, как не погибнуть от падающих сосулек

Один из главных советов: если сверху слышен непонятный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться и искать его источник.

В МЧС России напомнили об опасности падения сосулек и снежной наледи с крыш домов в период сильной оттепели, а также рассказали, как спастись от угрозы с воздуха. Рекомендации распространила пресс-служба ведомства.

Спасатели советуют обратиться в управляющую компанию или в обслуживающее предприятие, если вы заметили угрожающих размеров сосульку или снежную шапку на кровле. Они должны предпринять меры по очистке крыш. При этом во время работ у зданий должны устанавливаться предупредительные знаки и ограждения, а сброшенные с кровли снег и сосульки должны немедленно вывозиться.

В МЧС напомнили, что главным образом ледяные глыбы образуются над водостоками, поэтому этих мест следует сторониться. Также надо обращать внимание на обледенение тротуаров, по возможности не приближаться близко к стенам зданий. Если сверху слышен непонятный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться и искать его источник.

Ранее Лайф писал, что москвич попал в больницу после того, как на него рухнул кусок льда с крыши дома в Лялином переулке.