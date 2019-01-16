"Для отвода глаз". Пушков прокомментировал провал переговоров РФ и США по ДРСМД

Российский сенатор выразил уверенность, что решение Соединённых Штатов о выходе из договора принято окончательно.

Сенатор Алексей Пушков на своей странице в "Твиттере" прокомментировал неудачу переговоров России и США по Договору о РСМД в Женеве. По его словам, американцам эта встреча нужна была "для отвода глаз".

Пушков выразил уверенность, что решение Соединённых Штатов о выходе из ДРСМД принято окончательно.

— Встреча в Женеве для США — всего лишь манёвр, чтобы вновь обвинить Россию и убедить европейцев поддержать этот шаг Вашингтона, — прокомментировал сенатор.

Накануне, 15 января, в Женеве состоялись российско-американские консультации по Договору о РСМД. По окончании переговоров заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что продвижения в этом вопросе нет.

США ранее заявили о решении выйти из договора. Отсчёт заявленного срока в 60 дней может начаться в феврале этого года. Россия отвергает все обвинения со стороны Штатов по поводу того, что она якобы не исполняет договор.