Путин назначил Кузнецову уполномоченным по правам ребёнка ещё на пять лет

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Путин назначил Кузнецову уполномоченным по правам ребёнка ещё на пять лет

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Президент России Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: © РИА "Новостии" / Михаил Климентьев

Российский лидер Владимир Путин назначил ещё на пять лет уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Анну Кузнецову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 15 января.

Глава государства ранее подписал ряд законов, которыми расширяются права детских омбудсменов. Согласно документу, уполномоченный назначается на пять лет, но не более чем на два срока. Уполномоченный не может быть членом Совфеда, депутатом Госдумы или членом политической партии.

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