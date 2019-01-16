В России появится мобильное приложение для регистрации ДТП

Предполагается, что автомобилисты смогут уведомить об аварии и получить выплату по ОСАГО через портал "Госуслуги".

Российское правительство подготовило проект постановления, упрощающего оформление документов о ДТП для дальнейшего получения страховых выплат по ОСАГО. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Предполагается, что автомобилисты смогут направлять в страховые компании извещения об авариях через специальное мобильное приложение. В настоящий момент автолюбители подают извещения на бланках.

Как рассказал директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Алексей Горобцов, документ был разработан совместно министерством и Центробанком.

Сократить время на оформление документов с помощью приложения смогут автомобилисты, оформившие ДТП по европротоколу — без участия полицейских.

Европротоколом можно воспользоваться, когда авария произошла с участием двух автомобилей, у обоих водителей есть полисы ОСАГО, пострадавших в ДТП нет, а ущерб не превышает 400 тысяч рублей (такой лимит действует в Москве и области, в Санкт-Петербурге и области; для остальных регионов он составляет 100 тысяч рублей). Кроме того, для оформления европротокола у водителей не должно быть разногласий по поводу виновника аварии.

Как предполагается, попавшим в подобные ДТП водителям будет предложено уведомить страховые компании через приложение, и это будет считаться "надлежащим исполнением требований закона об ОСАГО".

Ранее Лайф писал о том, как страховщики наживаются на водителях, неправильно оформляющих ДТП.