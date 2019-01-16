"На общих условиях". ФСИН опровергла сообщения об "элитной" камере Улюкаева

Ранее сообщалось, что он получает трёхразовое питание с доставкой, живёт в отремонтированной палате и не ходит на работу.

ФСИН не подтвердила сообщения о том, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев содержится в колонии в камере с особыми условиями.

— Опубликованная в ряде СМИ информация <…> не соответствует действительности. Осуждённый содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен, — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.

Ранее Mash сообщал, что Улюкаеву якобы организовали в тверской колонии VIP-камеру. Отмечалось, что он содержится в медсанчасти в специально отремонтированной палате, получает трёхразовое питание с доставкой, имеет возможность уйти на тихий час.

Также Улюкаеву не нужно посещать зарядку и работать. Взамен он якобы обеспечил медсанчасть необходимыми лекарствами.

Напомним, экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев в декабре 2017 года приговорён к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Бывшего министра поймали при получении взятки в $2 миллиона от главы "Роснефти" Игоря Сечина.