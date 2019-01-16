Банки нашли способ снизить выплаты по ипотеке с маткапиталом

В рефинансировании кредитов особо заинтересованы семьи, которые брали их под высокие проценты.

Ассоциация российских банков (АРБ) предложила решить проблему рефинансирования ипотечных кредитов, взятых при помощи материнского капитала. Письмо с инициативой на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина опубликовано на сайте АРБ.

По действующему закону недвижимость оформляется в общую собственность членов семьи, включая детей, в течение полугода после снятия с неё обременения. Суть предложения банков заключается в том, чтобы разрешить оформлять долевую собственность на жильё на детей только после того, как ипотека будет целиком выплачена. АРБ полагает, что схема позволит семьям рефинансировать ипотеку и платить по ней более низкие проценты.

В рефинансировании ипотечных кредитов особо заинтересованы семьи, которые брали их под высокие проценты — 12,5–14,7% — в 2015–2016 годах. Они могли бы снизить свои ежемесячные выплаты при нынешних ипотечных ставках 9,52% годовых по состоянию на ноябрь.